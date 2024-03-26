Kesilen kavak ağacının altında kalarak öldü

Kaynak: İHA
Kesilen kavak ağacının altında kalarak öldü
Kütahya'da kesilen kavak ağacının altında kalan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Nasuh Taşdeler (46), birkaç arkadaşı ile birlikte kavak ağacı kesmeye gitti.

Kesim esnasında Nasuh Taşdeler arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kalarak ağır yaralandı. Taşdeler, ihbar üzerine olay yerşne sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Nasuh Taşdeler, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Taşdeler'in cenazesi Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına gömüldü.

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