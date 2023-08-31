Kesilen limonun yarısını buzdolabına koyanlar dikkat. Ölümcül olabilir

Kesilen limonun yarısını buzdolabına koyulduğunda sindirim ve sinir sisteminin bozulabileceği ortaya çıktı.

Kesilen limonun yarısını buzdolabına koyanlar dikkat. Ölümcül olabilir

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Besinlerin buzdolabında saklanma şeklinin hayati önem taşıdığı biliniyor. Bazı besinlerin buz dolabında yanlış saklama şekli ölümcül nedenlere yol açtığı bildirildi.

Kestikten sonra buzdolabına koyulan yarım limonun zararları konusunda uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre kesik bir şekilde konulan meyve ve sebzeler konulduğu andan itibaren zehre dönüşüyor.

LİMON RESMEN ZEHRE DÖNÜŞÜYOR

Faydaları saymakla bitmeyen limon kesildikten sonra kesik bir şekilde buzdolabına konulursa zehirlenebileceği ortaya çıktı.

Uzmanlar ortadan ikiye bölerek konulan besinlerin zehir saçtığını konusunda uyarıyor.

Limonu bu şekilde muhafaza ederek sindirim ve sinir sistemini bozabileceği vurgulandı.

Bu yüzden sağlığınızı etkileyerek hatta ölümcül olabilecek bu besinleri 1 gecede olsa kesik bir şekilde buzdolabında bekletmeyin.

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