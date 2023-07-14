Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 kişiye operasyon

Batman'da "hırsızlık" ve "yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

21 EKİP EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

55 personelden oluşan 21 ekip, 11 şüpheliye yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Operasyonda yakalanan A.Ç., G.G., M.E.A., Y.T. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.