Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İHA
Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı
Adana’da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı. Jandarmanın yakaladığı hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 15 yıl hapis cezasıyla 7 yıldır aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan toplamda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan A.B. isimli şahsın Kızıllar Mahallesinde saklandığı yeri tespit etti. Jandarman ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı. A.B jandarmadaki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.

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