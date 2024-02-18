Kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 15 yıl hapis cezasıyla 7 yıldır aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan toplamda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 7 yıldır aranan A.B. isimli şahsın Kızıllar Mahallesinde saklandığı yeri tespit etti. Jandarman ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında hükümlü yakalandı. A.B jandarmadaki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü.