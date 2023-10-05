Kesinlikle böyle uyumayın

Makyajla uyuduğunuz her zaman cildinizdeki yağ dengesiyle de oynadığınızı unutmayın. Akneli, yorgun ve kırışık bir cilt istemiyorsanız cildinize iyi bakın…

FONDÖTEN İLE UYUMAK

Fondötenle uyumak cildinizin yenilenmesini engeller ve cildinizin zarar görmesine sebep olur. Kalın bir şekilde sürdüğünüz fondöten gün boyunca çevresel etkilere maruz kalır. Bunlar makyajın kendi kendine azalmasına neden olurken cildinizin yenilenmesini de önler.

RUJ İLE UYUMAK

Ruj her ne kadar diğer makyaj malzemeleri kadar tehlikeli olmasa da, dudaklarınızın kurumasına ve çatlamasına neden olur.

GÖZ FARI İLE UYUMAK

Göz farını cildinizin en hassas ve en kolay kırışan bölgesi olan göz bölgesine uyguladığınız için, göz farıyla uyumanın ne kadar tehlikeli olduğunu siz de fark edebilirsiniz. Bu bölgenin gün içerisinde karşılaştığınız bütün mikropları kendine çekmesi ve makyaj ürünlerinin bu mikropları beslemesi nedeniyle göz sağlığınıza ve güzelliğinize önem veriyorsanız, kesinlikle göz makyajınızı temizlemeden uyumamalısınız. Maskara ile uyumak ise sertleşmiş olan kirpiklerinizin uyku esnasında kırılmasına neden olur.