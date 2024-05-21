Keşke BİM'in önünde de böyle yürüsen

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Keşke BİM'in önünde de böyle yürüsen
Şeyma Subaşı’na sosyal medyadan tepki.

Her adımı olay olan Şeyma Subaşı, yaz sezonunu yine İbiza’da açtı. Tatil fotoğraflarını Instagram’da paylaşan 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, son gönderisiyle olay yarattı.

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Market sepetini ve seksi kırmızı elbisesiyle dolaşan Subaşı’nın, 'Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna' notu ile paylaştığı gönderisi ilginç yorumlar aldı.

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Görüntülerde sigara içtiği görülen Subaşı bu hareketiyle eleştirilirken, sepetli hali içinse, “Keşke BİM’in önünden de böyle geçsen”, “Kıyafeti ve tavrı hiç olmamış”, “Bu hareketler yakışmamış” şeklinde yorumlar yapıldı.

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