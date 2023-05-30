Keşmir'de otobüs kazası: 10 kişi öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Hindu hacıları Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki bir tapınağa taşıyan bir otobüsün otoyol köprüsünden Himalaya geçidine uçması sonucu en az 10 kişi öldü ve 55 kişi yaralandı.

Polis, Pencap'ın kuzeyindeki Amritsar eyaletinden Katra kasabasına gitmekte olan otobüsün Jammu şehri yakınlarındaki vadiye düştüğünü söyledi.

Yerel polis memuru, gazetecilere otobüsün aşırı dolu olduğunu söyledi. Ölenlerin Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinden olduğu belirtildi.

Kaza yerine gelen vatandaşlar ve yetkililer, kurtarma çalışması başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.