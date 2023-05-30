Keşmir'de otobüs kazası: 10 kişi öldü

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de Hindu hacı otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 10 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.

Keşmir'de otobüs kazası: 10 kişi öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Hindu hacıları Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki bir tapınağa taşıyan bir otobüsün otoyol köprüsünden Himalaya geçidine uçması sonucu en az 10 kişi öldü ve 55 kişi yaralandı.

Polis, Pencap'ın kuzeyindeki Amritsar eyaletinden Katra kasabasına gitmekte olan otobüsün Jammu şehri yakınlarındaki vadiye düştüğünü söyledi.

Yerel polis memuru, gazetecilere otobüsün aşırı dolu olduğunu söyledi. Ölenlerin Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinden olduğu belirtildi.

Kaza yerine gelen vatandaşlar ve yetkililer, kurtarma çalışması başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan, her yıl yüzbinlerce insanın ölmesi ve yaralanmasıyla dünyadaki en yüksek karayolu ölüm oranlarından bazılarına sahip. Kazaların çoğunun, dikkatsiz sürüş, bakımsız yollar ve eskiyen araçlardan kaynaklandığı bildirildi.

3842146-1742225734.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafı olay oldu! Ünlü şarkıcıdan mesaj gecikmedi Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafı olay oldu! Ünlü şarkıcıdan mesaj gecikmedi
Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri Sağlık
Uzmanından astımlı çocuklara özel beslenme önerileri
Tartışmanın sonu kanlı bitti Güncel
Tartışmanın sonu kanlı bitti
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Keşfet
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası! Yazarlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
1 sezonda 487 teknik adam değişti Spor
1 sezonda 487 teknik adam değişti
Doların ateşi söndürülemiyor. Oynatmaya az kaldı Merkez Bankası nerede Ekonomi
Doların ateşi söndürülemiyor. Oynatmaya az kaldı Merkez Bankası nerede