Kestane hamilelikte yararlı mı

Şifa deposu kestanenin yararları nelerdir

Her yaştan kişinin sevdiği kestanenin çok fazla yararı var. İşte o yararlar

Havalar soğuduğunda pek çok kişi kronik yorgunluk hissetmektedir. Ayrıca üşüme hissinden de çok fazla kişi mustariptir. Kestane sayesinde bu hislerden kurtulmak mümkündür. Çünkü kestane kişinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu bütün mineral ve vitaminleri karşılamaktadır.



KESTANENİN FAYDALARI

Kestane faydaları saymakla bitmez. Kestane faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kestanede önemli karbonhidratlar bulunduğunda yiyene enerji ve mutluluk verir.

Düzenli kestane tüketen kişilerde kansızlık problemi son bulmaktadır.

Demir eksikliği sorunu olanların kestaneyi sık olarak tüketmesi faydalıdır.

Kestanede bulunan önemli miktardaki fosfor ve magnezyum kemiğin metabolizmasının desteklenmesini sağlar.

Kestanenin lif oranı çok yüksektir. Bu sayede kestane tüketenler uzun süre tokluk hissini muhafaza ederler.

Kestane kişiye tokluk hissi verirken kan şekerinin yükselmesine neden olmaz.

ZARARLARI

Kestane vücuda sayısız faydalar sağlarken aşırı tüketildiğinde kestane zararları da ortaya çıkabilmektedir. Kestane zararları kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber yine de kestanenin aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Çünkü kestane fazla tüketildiğinde hazım sorunlarına neden olabilmektedir. Şeker hastaları ve yüksek tansiyonu olanların kestaneyi belli bir limitte tüketmesi gerekmektedir. Aşırı tüketiminde ciddi sorunlar yaşayabilirler. Fazla kestane tüketen kişilerde zamanla damar sertliği sorunu oluşabildiğinden tüketimi sınırlı tutmak önemlidir. Kalp ve damar sistemi aşırı kestane tüketiminden zarar görebilir.

KESTANE HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

Kestane her yaştan ve dönemde kişiye faydalı olduğu için pek çok kişi kestane hamilelikte faydalı mı diye düşünmektedir. Hamilelikte kestane tüketimi limiti aşmamak kaydıyla oldukça faydalıdır. Çünkü kestanenin içinde bulunan mineral ve vitaminler hem anne adayının hem de bebeğin bağışıklık sistemine destek olurken bebeğin gelişimini de desteklemektedir. Hamilelikte pek çok kadının kâbusu olan bacak, kol ve ayaklarda oluşan şişkinlikler kestane tüketimiyle son bulabilir.