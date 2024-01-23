Bakanlıktan yapılan açıklamada "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğle, kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı.

Bakanlıktan konuya dair bilgilere göre, son günlerde ithal kestaneye yönelik oluşan bazı olumsuz değerlendirmeler üzerine harekete geçildi. Kestane ithalatı, Bakanlık tarafından izlenmek üzere kayda alma uygulamasına tabi tutulmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan düzenlemeyle, yerli üreticilerin daha etkin şekilde korunması ve rekabet gücünün artırılması için kestane ithalatının tüm yönleriyle izlenmesine karar verildi. Kestane ithalatına dair bilgiler kayıt altına alınarak ve bu ithalat yakından takip izlenecek.

İthalat işlemleri, sadece görevlendirilen ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından verilen kayıt belgelerini müteakiben sağlanacak.