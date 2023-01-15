Kalbi koruyor, stresi azaltıyor!

Türk mutfağında yemeklerin içinde de sıklıkla kullanılan kestane hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katmak için kullanılıyor.

İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminleri bulunan kestane sağlıklı bir besin. Özellikle içeriğinde düşük miktarda yağ bulunması ve lif oranı yüksek olması da kestaneyi besleyici bir besin yapıyor.

Kestane kayıngillerden bir ağaç. Uzun ve heybetli olan ağaçların meyveleri dikenli bir kapsül içinde çıkar. Kabuk kırıldığında içinden çıkan yemişler çiğ veya pişirilerek tüketilir.

Kabuk ve yapraklar da kaynatılarak çay yapılır ve tüketilebiliyor. Türk mutfağında yemeklerin içinde de sıklıkla kullanılan kestane hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katmak için kullanılır. Faydaları ile şifa kaynağı olan yemiş, hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok tarifle alternatif tıp geleneğinin de vazgeçilmezleri arasındadır.

KESTANE BALI

Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türü. Kestane ağaçlarının olduğu bölgelerden arıların elde ettiği kestane balı, kendine özgü keskin bir kokuya ve hafif acı bir tada sahiptir. Koyu rengiyle dikkat çeker. Kestane balı, arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden topladığı nektarlardan elde ettikleri bir monofloral bal türüdür.

KESTANE BALI NEYE İYİ GELİR?

Kolesterolü düşürür ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder

B vitamini, C vitamini, mineraller ve demir açısından çok zengindir

Kasları ve kemikleri güçlendirir

Karaciğer ve mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılır

Böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir.

Hoş aromasıyla ağız kokularını giderir.

Basur sorununa karşı kullanılır.

Ağrı olan bölgeye sürülürse ağrıya iyi gelir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve damarları korur.

Kan dolaşımını arttırır

Kestane balı kalp hastalıklarına karşı sizi korur

Kolesterolü düşürerek kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Kestane balı içerisindeki öz bakımından diğer ballara göre daha yoğun kıvamlı olduğu için tüketim açısından dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Kestane balı ne kadar yenmeli? Gibi sorular akıllara takılıyor. Eğer her gün düzenli bir şekilde tüketim yapmak istiyorsanız günde en fazla 1 yemek kaşığı kadar tüketmelisiniz.

Kahvaltılarda seçenek olarak eklenebilir ayrıca tatlı çeşitlerinin üzerine az miktarda eklenebilir. Sütün içine bir tatlı kaşığı eklenerek de içilebilir.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kestane yemek dişler, kemikler ve kan dolaşımı için yararlıdır. İçeriğindeki C vitamini tüm vücuda sağlık kaynağıdır.

Kestane potasyum kaynağıdır.

Folik asit yönünden zengindir, kandaki alyuvar sayısını artırır. Karaciğer ve mide için yararlı, sindirim düzenleyicidir.

Alzheimer hastalığının önlenmesi ve unutkanlığın giderilmesi için önerilen yiyecekler arasındadır.

Bağışıklığı güçlendirir. Bol vitaminli içerik cildi güzelleştirir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir, bedeni genç kılar.

Lif oranı yüksek olan kestane tok tutarken kan şekerini yükseltmez.

Kompleks karbonhidrat içeriği ile enerji kaynağıdır.

Demir kansızlığına birebir olan meyve, demir eksikliği olanlarca sıklıkla tüketilmelidir.

Magnezyum ve fosfor içeriği ile kemik metabolizmasını destekler.

Sakinleştirici etkisi bilinen kestane vitamin dolu içeriğinin yanı sıra stres için de şifa kaynağıdır.

Kestane balı özellikle öksürük sorununa iyi gelir.