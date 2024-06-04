Kestane ormanlarına koruyucu böcekler yerleştirildi

Gal Arısı'yla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal Arısı'nın düşmanı olan "Torymus Sinensis" türünün üretimi başlatıldı.

Gal Arısı, kestane ağaçlarında oluşan şişkinliklerle ağaçlarda meyve oluşumunu ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek özellikle kestane balı üretimini engelliyor.

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Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler, Gal larvalarını ve zararlıları yiyerek zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmayı hedefliyorlar. Bu doğrultuda, Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen "Torymus Sinensis"ler Kaynaşlı Orman İşletme Şefliği tarafından Kaynaşlı ormanlarına bırakıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, bölgedeki kestane ormanlarında Kestane Gal Arısı'yla mücadelede laboratuvarda üretilen böceklerin aralıklı olarak yeni salımlarının devam edeceğini belirtti.