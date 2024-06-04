Kestane ormanlarına koruyucu böcekler yerleştirildi

Kaynak: İHA
Kestane ormanlarına koruyucu böcekler yerleştirildi

Düzce ormanlarında 2021 yılında tespit edilen Gal Arısı'yla mücadele halen sürüyor. Bu kapsamda, Gal Arısıyla mücadele eden Torymus Sinensisler Kaynaşlı ormanlarına yerleştirildi.

Gal Arısı'yla biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son iki yıldır Gal Arısı'nın düşmanı olan "Torymus Sinensis" türünün üretimi başlatıldı.

Gal Arısı, kestane ağaçlarında oluşan şişkinliklerle ağaçlarda meyve oluşumunu ve arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek özellikle kestane balı üretimini engelliyor.

aw219178-02.jpg​​​​​​​

Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'ler, Gal larvalarını ve zararlıları yiyerek zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmayı hedefliyorlar. Bu doğrultuda, Bolu ve Bursa Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen "Torymus Sinensis"ler Kaynaşlı Orman İşletme Şefliği tarafından Kaynaşlı ormanlarına bırakıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, bölgedeki kestane ormanlarında Kestane Gal Arısı'yla mücadelede laboratuvarda üretilen böceklerin aralıklı olarak yeni salımlarının devam edeceğini belirtti.

aw219178-01.jpg

Son Haberler
Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı? Gündem
Gemlik Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen 373 kilo kokain yakalandı. Yeni rota orası mı?
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya Dünya
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya
1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı Dünya
1 Milyar oyun sayılmasına başlanıldı
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı Gündem
Termometreler 40 dereci buldu vatandaşlar kendilerini denize attı
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi Gündem
Fatih Portakal Mehmet Şimşek’in büyük korkusunu açıkladı. 'Sabır demeyin bana' diyerek seslendi
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi Magazin
Demet Evgar hayranlarını korkuttu! Törene tekerlekli sandalye ile geldi
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına. Magazin
50 yaşındaki Şevval Sam bu sefer oğlunu koluna taktı. Kim inanır ana-oğul olduklarına.