Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?
Türk mutfağının sevilen yemeklerinden pilavı arpa, tel şehriyeli yapabileceğiniz gibi farklı aromalarla da tatlandırabilirsiniz. Farklı bir pilav tarifi arayanlar için kestaneli pilav tarifini sizler için derledik. Peki, kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?

Yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisi pilav sadece ülkemizde değil dünya mutfağında da farklı şekildeki tariflerle tüketiliyor. Sevilen kestaneli pilav tarifi evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?

İşte kestaneli pilav tarifi…

KESTANELİ PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı çam fıstığı

- 1,5 bardak pirinç

- 1 tane soğan

- 1 kase temizlenmiş ve pişirilmiş kestane

- 1 çay kaşığı tarçın

- Yarım çay kaşığı yenibahar

- 3 bardak kaynar su

kestaneli-pilav-525439-9fb152cb-22bd-426c-a359-a2ddef2e55e1.jpg

KESTANELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayın ve bir tencereye alıp yağla ile pişirin. Soğanlar pembeleşinceye kadar pişirdikten sonra fıstıkları ekleyerek kavurun.

Hazırladığınız pirinci de tencereye ekleyerek biraz kavurun. Ardından baharatları ekleyin.

Önceden pişirdiğiniz kestaneleri pirinçle karıştırın.

Son olarak yapacağınız pirinç miktarına göre sıcak su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Son Haberler
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler?
Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak Gündem
Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı Spor
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı Gündem
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı
AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı Gündem
AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı Sağlık
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı