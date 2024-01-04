Yemeklerin vazgeçilmez eşlikçisi pilav sadece ülkemizde değil dünya mutfağında da farklı şekildeki tariflerle tüketiliyor. Sevilen kestaneli pilav tarifi evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?

İşte kestaneli pilav tarifi…

KESTANELİ PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı çam fıstığı

- 1,5 bardak pirinç

- 1 tane soğan

- 1 kase temizlenmiş ve pişirilmiş kestane

- 1 çay kaşığı tarçın

- Yarım çay kaşığı yenibahar

- 3 bardak kaynar su

KESTANELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayın ve bir tencereye alıp yağla ile pişirin. Soğanlar pembeleşinceye kadar pişirdikten sonra fıstıkları ekleyerek kavurun.

Hazırladığınız pirinci de tencereye ekleyerek biraz kavurun. Ardından baharatları ekleyin.

Önceden pişirdiğiniz kestaneleri pirinçle karıştırın.

Son olarak yapacağınız pirinç miktarına göre sıcak su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.