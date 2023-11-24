Kestanenin kabuğu da çok değerli

Havaların soğumasıyla sokak başlarında ya da evlerimizde sohbetlere ortak olan kestaneler sağlığa çok faydalı. Ancak bu kez kabuklarıyla gündemde. Zira kestane kabuklarının çöpe atılmaması ve değerlendirilmesi önerisi geldi.

Kestane içeriğiyle müthiş faydalı. İçerdiği vitamin ve minarellerle oldukça faydalı bir besin olan kestane, kabuğuyla da birçok yararı var. "Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu yararları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki satırları göz gözdirmenizde yarar var.

KESTANE KABUK PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmakta. Yine kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içeriyor. Püre haline getirilip, bal ile karıştırılınca özellikle çocukların iştahını artırıyor



SUYU NE İŞE YARAR

Kestane kabuğu haşlayıp suyu içilirse ateş düşürücü özelliği ortaya çıkıyor.

SAÇ BAKIMI

Kestane kabuğunu kaynatıp suyunu saçlarınıza sürürseniz daha canlı ve parlak olduğunu göreceksiniz.