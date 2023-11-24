Kestanenin kabuğu da çok değerli

Kestanenin kabuğunun da çok yararlı olduğu ortaya çıktı. İşte kestane kabukların o yararları...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Kestanenin kabuğu da çok değerli

Havaların soğumasıyla sokak başlarında ya da evlerimizde sohbetlere ortak olan kestaneler sağlığa çok faydalı. Ancak bu kez kabuklarıyla gündemde. Zira kestane kabuklarının çöpe atılmaması ve değerlendirilmesi önerisi geldi.
Kestane içeriğiyle müthiş faydalı. İçerdiği vitamin ve minarellerle oldukça faydalı bir besin olan kestane, kabuğuyla da birçok yararı var. "Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu yararları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki satırları göz gözdirmenizde yarar var.

KESTANE KABUK PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmakta. Yine kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içeriyor. Püre haline getirilip, bal ile karıştırılınca özellikle çocukların iştahını artırıyor

SUYU NE İŞE YARAR

Kestane kabuğu haşlayıp suyu içilirse ateş düşürücü özelliği ortaya çıkıyor.

SAÇ BAKIMI

Kestane kabuğunu kaynatıp suyunu saçlarınıza sürürseniz daha canlı ve parlak olduğunu göreceksiniz.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Atatürk: Benim asıl niteliğimi yazmamışsın Yazarlar
Atatürk: Benim asıl niteliğimi yazmamışsın
Bilim dünyasından müthiş bir buluş Sağlık
Bilim dünyasından müthiş bir buluş
Kimyon hangi hastalığa iyi gelir Şifalı Bitkiler
Kimyon hangi hastalığa iyi gelir
Anne kıza kamyonetin çarpma anı araç kamerasında Gündem
Anne kıza kamyonetin çarpma anı araç kamerasında
Finans devi iflas bayrağını açtı. Durumunu mektupla açıkladı Ekonomi
Finans devi iflas bayrağını açtı. Durumunu mektupla açıkladı
Karlı havalarda mutlaka bunları yapın Sağlık
Karlı havalarda mutlaka bunları yapın