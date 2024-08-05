Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Kaynak: İHA
Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Bartın'da kestiği ağacın altında kalan talihsiz işçi hayatını kaybetti.

Kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi.

Bartın-Karabük arasında bulunan Büyükdüz mevkisinde meydana gelen olayda Halil Tezel (54) isimli işçi, ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kaldı.

Tezel'i gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tezel'in hayatını kaybettiği görüldü. İncelemelerin ardından talihsiz işçinin naaşı morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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