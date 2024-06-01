Kestiği ağacın altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kestiği ağacın altında kaldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde bir ağacı kesen 65 yaşındaki Yusuf S. kestiği ağacın altında kalarak yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 65 yaşındaki Yusuf S. ağaç kesimi yaparken talihsiz bir kaza yaşadı.

Kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ayağı ağacın altında sıkışan Yusuf S., çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

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Kazanın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sedyeye alınan Yusuf S., bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yusuf S.'nin hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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