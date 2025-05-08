Kestiği dalı iterken düşen işçi ağır yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde budama yaptığı kepçeden düşen belediye işçisi ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mut Belediyesi park ve bahçeler biriminde çalışan Hüseyin Bıyık (50), çınar ağaçlarındaki kuru dalları kesmek için aracın kepçesine bindi. Hızarla çalışan Bıyık, kestiği dalı düşürmek için ayağıyla iteledi. O sırada dengesini kaybeden Bıyık, yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Bıyık ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.