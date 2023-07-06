Kestirmeden vize yolu. AB'nin koyduğu vize engelini böyle aşıyorlar

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, son dönemlerde yaşanan vize krizini ve Schengen ülkelerine vizesiz daimi bir seyahat için nasıl yöntemler olduğunu Patronlar Dünyası’na anlattı.

Patronlar Dünyası’ndan Furkan Songur’un haberine göre; Türkiye’den AB ülkelerine yapılan vize başvurularına dikkat çeken bir şekilde ret yanıtları gelmeye başladı. Türk vatandaşları için bir çileye dönüşen vize krizi; hem turizm için yurtdışı planı yapanları etkilediği gibi aynı zamanda yurtdışı ile devamlı ticari ilişkileri olan iş insanları için de ciddi bir sorun yaratmaya başladı. Yurtdışına yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık veren Henley & Partners şirketinin Türkiye Direktörü Burak Demirel, vize krizini şöyle yorumladı:

“KRİZDEN ETKİLENMEMEK İÇİN OTURUM VE VATANDAŞLIK PLANLAMAK İHTİYAÇ HALİNE GELDİ”

“Son dönemlerde Türkiye’den özellikle Avrupa ülkelerine gidişlerde ciddi vize problemleri yaşanıyor. Vize başvuru süreçleri uzadı ve reddedilen başvuruların sayısı çok arttı. Bu yüzden vize sorununu ortadan kaldıran yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına başvurularda ciddi bir artış yaşanıyor. Kürelleşen dünyada ekonomik, siyasi ve salgınlar gibi bölgesel ve uluslararası krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar ve özellikle ihracatçılar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamak artık bir ihtiyaç haline geldi.”

Burak Demirel, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamanın bir ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Peki AB ülkelerine oturum ve vatandaşlık için ne gibi şartlar bulunuyor? Türkler bu programlara son dönemlerde daha sık mı başvurmaya başladılar? Demirel bu soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

“100 BİN DOLAR VE 8 MİLYON EURO ARASINDA YATIRIM ÜCRETLERİ”

100 bin dolardan başlayan ve 8 milyon Euro’ya giden yatırım miktarlarıyla program şartları her ülkeye göre farklılık gösteriyor. Karayipler’de 5 ülkede 100 bin ile 150 bin USD bağış yaparak 6 ve 8 ay içerisinde vatandaşlık elde etmek mümkün, bu ülkelerden elde edeceğiniz pasaportlarla Şengen Bölgesi, İngiltere, Kanada ve Çin gibi destinasyonlara vizesiz seyahet edebilmek mümkün.

Anitgua Barbuda, St. Lucia ve St. Kitts and Nevis bu ay içersinde Kanada’ya da bazı şartlar altında vizesiz girebilme hakkı kazandılar. Türk vatandaşlarının yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına olan ilgisi her yıl artıyor. Başvuru sayıları pandemi ortasında zirve yapmıştı.

YUNANİSTAN’DA OTURUM İZNİ İÇİN 500.000 EURO GAYRİMENKUL ALIM ŞARTI VAR

Yunanistan oturum programı için 250 bin Euro gayrimenkul yatırımı 31 Temmuz tarihinde 36 bölgede olmak üzere 500 bin Euro’ya çıkarılacaktır, İspanya oturum programı için 500 bin Euro gayrimenkul yatırım yaparak mümkün ve de Türkiye’nin Avrupa Birliğindeki en güçlü müttefiklerinden olması dolayısıyla bir Türk yatırımcı açısından daha güvenli bir oturum iklimi sunuyor, İtalya oturum programı için ise 250 bin Euro finansal yatırım yapmak gerekiyor.

“VİZESİZ BİR SEYAHAT İÇİN YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK VE OTURUM KALICI ÇÖZÜM”

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık seçeneklerinden oluşan bir portföy oluşturmak, dünyaya kişisel erişim haklarınızı garanti altına almak, gelecek nesiller için mirasınızı korumak adına yapabileceğiniz en iyi yatırım seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz için ihracat çok önemli bir konu. Ancak son dönemlerde birçok iş insanının girişimlerinin vize krizinden etkilediğini görüyoruz. Vizesiz bir seyahat için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları bu sorunun çözümü oluyor. İş adamları vizesiz sık seyahat edebilmek istiyor. İş gezilerine katılamayan veya yurtdışındaki fuarlara katılamayan birçok insan var ve bu nedenle yatırım yoluyla vatandaşlık veoturum programlarına başvurmak bu konuda kalıcı bir çözüm sağlıyor.”

AB ÜLKELERİNİN %60’I BU PROGRAMI UYGULUYOR

Burak Demirel, oturum ve vatandaşlık programlarının AB ülkerinin %60’ında geçerli olduğunu ifade ediyor. Oturma veya vatandaşlık programlarına sahip AB ülkeleri ise şöyle sıralanıyor: Avusturya, Slovakya, Macaristan, İrlanda, Portekiz, İspanya, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs

Burak Demirel “Yurtdışında oturum, vatandaşlık ve çalışma izni gibi konularda hangi ülkeler daha kolay kabul vermektedir?” sorumuza ise şöyle yanıt verdi:

Dünyada 40’tan fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Henley & Partners olarak bugüne kadar 15 ülkeye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının tasarlanması, düzenlenmesi ve tanıtımı konusunda danışmanlık verdik.. Şu anda yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarında Karayipler, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve İtalya en öne çıkan programlar arasında yer alıyor. Aile profiline göre programların uygunluğu ve kolaylığı değişiyor.

GRENADA VATANDAŞLIK PROGRAMI ZİRVEDE: SCHENGEN VİZESİ İÇİN EN KOLAY FORMÜL

Burak Demirel, Grenada Vatandaşlık programlarına son dönemlerde başvurların arttığını belirtiyor. Ardından ise Ardından St. Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programı geliyor. Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreçler toplamda 6-8 ay sürüyor. Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Kanada, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Şengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Direkt vize serbestliği gibi bir durum söz konusu aynı zamanda.

Türkler vatandaşlık ve oturum için en çok hangi ülkeleri tercih ediyorlar? Bunun gerekçeleri nedir?

Bu yıl Türk yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği programlar arasında Portekiz Altın Oturum İzni Programı, İspanya ve Yunanistan Yatırım Yoluyla Oturum Programı, Saint Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı Antigua Barbuda ve St. Lucia Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı yer alıyor.

Vatandaşlık programları açısından baktığımızda ise, Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlığı Programı, St. Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programı ve Yatırımla Antigua ve Barbuda Vatandaşlığı Programı ve Malta Programı şu anda 2023'te en popüler olanlardır.

AB ÜLKELERİNE ‘BAĞIŞ’ İLE VİZESİZ GİRİŞ FIRSATI BULUNUYOR

AB ülkelerine bağış yoluyla vizesiz girilme imkanı olduğunu aktaran Demirel şunları söyledi:

Ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine bir vatandaşlık sertifikası ile vatandaşlık verilmesine izin veren ve Avrupa’da yaşama imkanı sağlayan Doğrudan Yatırım Yoluyla İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı için ise minimum 600 bin Euro bağış yapmak gerekiyor. Malta vatandaşlığı ile Amerika da dahil olmak üzere 185 ülkeye vizesiz girilebiliyor. Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlık Programı ise programlar arasında en üst segment olarak yerini alıyor. Avusturya önceden ikamet şartı olmaksızın ülke ekonomisine önemli bir yatırım yaparak vatandaşlık elde etme imkanı sunuyor veAvusturya vatandaşlığı programı ile 188 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık seçeneklerinden oluşan bir portföy oluşturmak, dünyaya kişisel erişim haklarınızı garanti altına almak, gelecek nesiller için mirasınızı korumak adına yapabileceğiniz en iyi yatırım seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Pasaport kombinasyonları, iş yapma kolaylığı, uluslararası bankacılık, yatırım ve girişimcilik fırsatları için de daha fazla finansal özgürlük anlamına geliyor.