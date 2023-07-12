Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka belli oldu. Dudak uçuklattı

Hollywood yıldızı Kevin Costner ile eşi geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner'a ödeyeceği nafaka tutarı ortaya çıktı.

Kevin Costner'ın ödeyeceği nafaka belli oldu. Dudak uçuklattı

Hollywood'un usta aktörü Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı.
Ünlü oyuncunun, Christine Baumgartner'a ne kadar nafaka ödeyeceği ortaya çıktı.

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68 yaşındaki Costner, Baumgartner'a aylık 129 bin 755 dolar ödeyecek.

BEKLEDİĞİNDEN DAHA YÜKSEK BİR RAKAM

Bu paranın çiftin çocuklarının masrafları için ödeneceği belirtildi.
Nafaka miktarının Costner'ın beklentisinin çok üstünde olduğu biliniyor. Çocukların okul ve sağlık masrafları ise eşit olarak paylaşılacak.

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"BEN YOKKEN BOŞANACAĞIMIZI SÖYLEDİ"

Öte yandan, Christine Baumgartner, çocuklarının boşanacaklarını nasıl öğrendiğini açıklamıştı. Daily Mail'in haberine göre, Costner çocuklarına boşanma haberini Zoom görüşmesinde verdi.

Costner ile üç çocuğu olan Baumgartner "24 yıllık ilişkiden sonra, Las Vegas'ta bir otel odasındayken Kevin üç çocuğumuza 10 dakikalık bir Zoom görüşmesinde ayrılacağımızı söyledi. Ben yokken" ifadelerini kullandı.

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Costner'ın eski eşi "5 gün sonra eve geleceği halde neden bir Zoom görüşmesinde bu konuşmayı yaptığını hala anlamış değilim" dedi.


Çocuklarının en büyük önceliği olduğunu belirten Baumgartner, "Benim için bu haberi beraber ve yüz yüze vermek önemliydi" dedi.


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