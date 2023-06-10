Kevin De Bruyne'den Haaland sorusuna şok eden yanıt

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne Şampiyonlar Ligi Finali öncesi herkesi şaşırttı.

Kevin De Bruyne'den Haaland sorusuna şok eden yanıt

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Şampiyonlar Ligi finaline artık saatler kaldı.

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne Inter maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İki yıl önce finalde Chelsea'ye kaybettiklerini belirten dünya yıldızı, "Bu noktaya yeniden gelmek bizim ve taraftarlarımız için çok önemli" dedi.
"Haaland ile aranızdaki kimyadan bahsedebilir misin" sorusuna, "Hayır. Eşimle çok mutluyum" yanıtı veren Belçikalı futbolcu, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Inter'e karşı eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur" ifadelerini kullandı.

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