Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu

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Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu

İtalyan ekibi Napoli, Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne'yi kadrosuna kattı.

Sezonun sona ermesinin ardından Manchester City kariyerine son noktayı koyacağını açıklayan Belçikalı yıldız oyuncu Kevin De Bruyne Serie A'nın son şampiyonu Napoli'ye transfer oldu.

NAPOLİ İLE ANLAŞTI

30 Haziran’da Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne üç sezon için Napoli ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in hemşerisi olan Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye transferi için devreye girdiği yazılmıştı.

Efsane olduğu Manchester City formasıyla Kevin De Bruyne 417 resmi maça çıkarken 107 gol attı ve 177 asist yaptı.

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