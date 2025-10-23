ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon maçları başladı. Sezonun açılış maçında müsabakasında son şampiyon Oklahoma City Thunder, Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets'ı iki uzatma periyodu sonunda 125-124 mağlup etti.

Alperen Şengün 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla gündem oldu. Şengün, 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı. Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant ise 23 sayıyla oynadı.

AndScape'e yaptığı açıklamada Şengün'ün performansını da değerlendiren 37 yaşındaki oyuncu, "Bu performansı ne kadar çok sergilerse herkes için, özellikle de benim için o kadar kolay olacak. Bence bu yıl, onun bir yıldız hatta süper yıldız olma yolunda o adımı atacağı yıl olacak" dedi.

Maçı kazanamadıkları için pişmanlığını dile getiren Durant, "Alperen bunu söylemedi ama oyuna yaklaşımı, yaptıkları, sahadaki tavrı ve her şeyiyle bir üst seviyeye çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu performans, hücum açısından doğru yönde atılmış bir adımdı. Keşke onun için kazanabilseydik" ifadelerini kullandı.