Kevin Durant Fenerbahçeli yıldızı seçti

Dünyaca ünlü NBA yıldızı Kevin Durant, Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis hakkında övgü dolu sözler söyledi.

NBA'de oynayacak yetenekte

ABD Milli Takımı'nın Olimpiyat hazırlık kampında yer alan Nigel Hayes-Davis'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Kevin Durant, şu ifadeleri kullandı:

"Bence Nigel, NBA'de yer alabilecek yeteneğe sahip. Bunu şimdiye kadar üniversite takımında ve EuroLeague'de oynayarak gösterdi. Umarım NBA'de oynama fırsatı bulur. Yakın zamanda NBA'de oynayacağını umuyorum."

Fenerbahçe ile sözleşme uzattı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 13.7 sayı, 4.5 ribaunt ve 1.7 asist ortalamaları ile oynayan Nigel Hayes-Davis, etkileyici performansının ardından Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalamıştı.