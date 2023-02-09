İlk tur draft başladı. Kevin Durant'ın yeni adresi belli oldu

Brooklyn Nets'in, süperstar oyuncusu Kevin Durant'i Mikal Bridges, Cam Johnson ve dört tanesi birinci tur olmak üzere ek draft haklarının bulunduğu bir paket karşılığında Phoenix Suns'a takasladığı açıklandı.

İNANILMAZ BİR SEZON GEÇİRİYOR

The Athletic'ten Shams Charania, Suns'ın Durant'in anlaşmasının bir parçası olarak Jae Crowder'ı da Nets'e takas edeceğini bildirirken, ESPN'den Adrian Wojnarowski ise, Nets'in 2023, 2025, 2027 ve 2029'daki korumasız draft haklarını alacağını bildirdi.

8 Ocak'tan beri diz sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon sağlıklı olduğu süreçte maç başına ortalama 29.7 sayı ile inanılmaz bir sezon geçiriyor.