Kezer Çayı kurudu zemindeki taşlar görüldü

İHA'nın haberine göre Siirt'te yaz aylarında aşırı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin, uğrak durağı olan Kezer Çayı'nda bu sene sessizlik hakim.

Havaların soğumasıyla beraber, yaz aylarında insanlarla dolup taşan ve yer bulmanın imkansız olduğu mesire alanı boş kaldı.

Normal şartlarda su seviyesinin metrelerce yükseldiği Kezer Çayı kuraklık ve bilinçsiz sulamanın etkisiyle su seviyesinde düşüş yaşanırken, çayın dibi göründü.

Su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği çayda, zemindeki kumlar ve taşlar gözükür duruma geldi.

Çevrede bulunan vatandaş Musa Tekin, soğuk havalarla beraber kimsenin artık uğramadığını söyledi. Yazın adım atacak yerin olmadığı çayın şu an sessiz olduğunu belirten Tekin, "Bu sene havaların aşırı sıcak olması ile beraber çay kuruma noktasına geldi" dedi.