Khloe Kardashian’ın 6 yaşındaki kızı model oldu. İlk reklam anlaşmasını yaptı

Khloe Kardashian’ın henüz 6 yaşındaki kızı True, ilk reklam anlaşmasını yaptı. True, aynı kıyafeti taşıyan, kişiye özel bir oyuncuk ayıyla birlikte rengarenk pijamalar satan bir markanın yüzü oldu.

Khloe Kardashian, kızının marka yüzü olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kızının yer aldığı reklamı 308 milyonu aşan takipçisiyle paylaşan Khloe Kardashian, paylaşımına “True’m için çok mutluyum” notunu düştü.

Hayranlar, modellik kariyerine başlayan True’ya desteklerini yazmak için yorumlara akın ederken, gönderiye beğeni yağdı.

​​​​​​​