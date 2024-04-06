Kia bayrama özel fırsatlar sunuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kia bayrama özel fırsatlar sunuyor
Anadolu Grubu markalarından Kia, Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor. Marka, Stonic ve Cerato modellerini 150 bin TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla, Bongo modelini ise 200 bin TL krediye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Anadolu Grubu markalarından Kia, bayramı cazip fırsatlarla karşılıyor. Marka, nisan ayında düzenlediği kampanyalar kapsamında B SUV modeli Stonic ve geniş iç tasarımıyla dikkat çeken Cerato modellerinde 150.000 TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla otomobil sahibi olmak isteyenleri yetkili satıcılarına bekliyor.

Kia, elektrikli otomobil deneyimini doyasıya yaşamak isteyen otomobilseverler için de 2022’de Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne sahip EV6 modelinde, 250.000 TL indirime ek 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuyor.

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NİRO EV’DE 100 BİN TL İNDİRİM FIRSATI

Kia, nisan ayına özel olarak iddialı C SUV modeli Niro EV’yi ise 100.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı ile yeni sahipleriyle buluşturuyor.

Kia ayrıca Niro EV modelinde 20.000 TL takas desteği de sunuyor.

TİCARİ ARAÇ SEVERLERE MÜJDE

Kia’nın hafif ticari araç segmentindeki modeli Bongo 30.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatını sunuyor.

Bongo kampanyalı kredi kullanmayanlar için ise 50.000 TL takas desteğiyle ticaretine güç katmak isteyenleri Kia yetkili satıcılarına bekliyor.

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