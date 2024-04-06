Kia bayrama özel fırsatlar sunuyor

Anadolu Grubu markalarından Kia, Nisan ayına özel fırsatlar sunuyor. Marka, Stonic ve Cerato modellerini 150 bin TL krediye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatıyla, Bongo modelini ise 200 bin TL krediye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşturuyor.