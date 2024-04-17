Kia otomobile 250.000 TL indirim

STONİC SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.204.000 TL.
Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.264.000 TL.
Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.254.000 TL.
Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.304.000 TL.
Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.364.000 TL.