Kia otomobile 250.000 TL indirim

Kia otomobile 250.000 TL indirim
Kaynak: Haber Merkezi
Kia otomobil üreticisi, Türkiye'deki pek çok vatandaşın dikkatini çeken bir indirim haberi geldi. EV6 modelinde 250.000 TL indirim yapılacağı açıklandı.
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Kia otomobile 250.000 TL indirim 1

Kia EV6, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia tarafından üretilen tamamen elektrikli bir crossover SUV modelidir.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 2

Kia'nın elektrikli araç yelpazesini genişletme ve elektrikli araç pazarındaki büyümeye rekabet etme stratejisinin bir parçası olarak sunulmuştur.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 3

EV6, Hyundai Ioniq 5 ile paylaştığı Elektrikli-Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edilmiştir ve uzun menzil özellikleri ile hızlı şarj imkanı sunar.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 4

Şık ve futuristik bir tasarıma sahiptir ve gelişmiş teknoloji özellikleri ile ferah bir iç mekana sahiptir.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 5

EV6, Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E ve Volkswagen ID.4 gibi diğer elektrikli crossover modelleriyle doğrudan rekabet etmek üzere konumlandırılmıştır.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 6

STONİC SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.204.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.264.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.254.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.304.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.364.000 TL.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 7

EV6 2023 MODEL YILI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: EV6 - 169 kW 4X4 Otomatik.

Yakıt Tipi: Elektrikli.

Donanımı: Prestige Long Range.

Fiyatı: 3.130.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 8

Versiyonu: EV6 - 430 kW 4X4 Otomatik.

Yakıt Tipi: Elektrikli.

Donanımı: GT Long Range.

Fiyatı: 3.850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL.

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Kia otomobile 250.000 TL indirim 9

Versiyonu: EV6 - 239 kW 4X4 Otomatik.

Yakıt Tipi: Elektrikli.

Donanımı: GT-Line Long Range.

Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL.

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