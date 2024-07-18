İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat

2023 Haziran ayında 1077 adet ikinci el elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişken, 2024 yılının ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları toplam satışlar içinde yüzde 0,72'lik bir paya sahip oldu. Bu dönemde elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 arttı.
Dizel araçların yılın ilk altı ayındaki satışları, toplam satışlar içinde yüzde 58,5 oranında gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 3 azaldığı görüldü.