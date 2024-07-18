İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat

İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İkinci el araç satışlarında kampanyaların etkisiyle düşüş eğilimi devam ediyor.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 1

Araçların ilanda kalma süreleri ortalama 51 gün olarak belirlenirken, en hızlı satılan araç türleri de belirlenmeye başlandı.

Indicata'nın verilerine göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayımlandı. Bu ilanlarda mayıs ayına göre yüzde 20'lik bir düşüş yaşanırken, 2023 Haziran ayına kıyasla ise yüzde 11'lik bir artış gözlendi.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 2

Haziran ayında yayınlanan ilanların yüzde 48'ine denk gelen 156 bin 974 araç satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde, mayıs ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13 azalma görüldü. Yılın ilk altı ayında ise ilan sayıları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarken, satışlar ise yüzde 1 oranında arttı.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 3

Indicata'nın analizine göre, ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında haziran ayında 249 modelin 352 bin 619 ilanı fiyat değişimleri açısından incelendi. Bu analize göre, haziran ayında ikinci el araçların perakende fiyatlarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı. Yılın başından bu yana ikinci el araç fiyatlarının genel olarak düşüş trendinde olduğu belirlendi.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 4

Haziran ayında toptan satış fiyatları ise perakende fiyatlara göre yüzde 3,41 oranında daha fazla düşüş gösterdi.

Araçların yaşlarına göre fiyat değişimlerine bakıldığında, 0-6 yaş arasındaki araçlarda fiyat artışının yüzde 1'in altında gerçekleştiği, 6 yaş üzeri araçlarda ise fiyatların yüzde 0,35 oranında düştüğü tespit edildi.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 5

EN ÇOK DİZEL ARAÇ SATILDI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, Haziran ayında ikinci el çevrim içi araç pazarında toplam 91 bin 797 adet araç satıldı ve bu satışların yüzde 59,2'si dizel araçlardan oluştu. Dizel otomobiller 58 bin 266 adetle en çok tercih edilen motor tipi oldu. Onları sırasıyla, 4 bin 99 adetle oto gazlı otomobiller, 1421 adetle hibrit otomobiller ve 1391 adetle elektrikli otomobiller takip etti.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 6

2023 Haziran ayında 1077 adet ikinci el elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişken, 2024 yılının ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları toplam satışlar içinde yüzde 0,72'lik bir paya sahip oldu. Bu dönemde elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 arttı.

Dizel araçların yılın ilk altı ayındaki satışları, toplam satışlar içinde yüzde 58,5 oranında gerçekleşti. Geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 3 azaldığı görüldü.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 7

ORTALAMA SATIŞ HIZI

Haziran ayında ikinci el çevrim içi pazarda araçların ortalama satış süresi 51 gün olarak kaydedildi. Renault marka araçlar ise ortalama olarak 42 gün içinde satıldı, bu da pazar ortalamasının 9 gün daha hızlı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, Mercedes-Benz markalı araçlar ise ortalama 65 gün boyunca satılıkta kaldı ve en yavaş satılan araçlar olarak öne çıktı.

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İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat 8
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