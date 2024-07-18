İkinci elde kapış kapış giden model belli oldu. Araç alacaklar dikkat

EN ÇOK DİZEL ARAÇ SATILDI

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, Haziran ayında ikinci el çevrim içi araç pazarında toplam 91 bin 797 adet araç satıldı ve bu satışların yüzde 59,2'si dizel araçlardan oluştu. Dizel otomobiller 58 bin 266 adetle en çok tercih edilen motor tipi oldu. Onları sırasıyla, 4 bin 99 adetle oto gazlı otomobiller, 1421 adetle hibrit otomobiller ve 1391 adetle elektrikli otomobiller takip etti.