Kia Sportage modelinin zamlı fiyat listesi belli oldu. Kriz giderek derinleşiyor

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok marka zamlı fiyatlarını açıklamaya devam ediyor. Son zamlı fiyatlarını açıklayan marka Kia oldu.

Dolar ve euro kurundaki artışla ekonomik kriz her geçen gün derinleştirirken; otomobiller de fiyat artışından nasibi alıyor.

Teknolojioku.com’da yer alan bilgilere göre, Kia'nın Sportage modelinin Ocak ayı fiyat listesi şu şekildeydi:

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 1.090.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool

Fiyatı: 1.160.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.220.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

Fiyatı: 1.290.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

Fiyatı: 1.350.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige

Fiyatı: 1.420.000 TL

1.6L 230 PS 4X2 Otomatik Hibrit Prestige Smart

Fiyatı: 1.605.000 TL

Kia'nın Sportage modelinin Nisan ayı itibarıyla güncel fiyat listesi şu şekilde sıralandı: