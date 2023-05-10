Kibariye sağlık durumunu açıkladı. Hayranı 2 metre yüksekten yere düşürmüştü

Mersin'de sahne aldığı bir etkinlikte üzerine koşan hayranı nedeniyle 2 metre yükseklikten düşerek, yaralanan şarkıcı Kibariye'nin tedavisi tamamlandı. Kaşında açık ve vücudunda sıyrıklar oluşan Kibariye, "Allah korudu. Sevenlerim merak etmesin, sağlık durumum gayet iyi" dedi.

Kibariye sağlık durumunu açıkladı. Hayranı 2 metre yüksekten yere düşürmüştü

Şarkıcı Kibariye, dün Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen ‘Romanlar Buluşması’ etkinliğine katıldı.

hmghm.jpg

Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden 2 metre yükseklikten yere düştü. Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ayrıca, şarkıcının sahneden düşme anları ise konsere katılanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

645b64f6470a9b2188473d9d.jpg

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, şarkıcının taburcu olmasının ardından İstanbul'a döneceklerini belirterek "Genel durumu iyi, dünden bu yana doktor kontrolü altında. Kaşında açılma vardı. Doktorlar müdahale etti. Vücudunda ise sıyrıklar oluştu. Bugün taburcu edilmesi bekleniyor" dedi.

rtrtrt.jpg

Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Kibariye menajeri aracılığıyla sevenlerine, "Allah korudu, merak etmesinler, sağlık durumum gayet iyi" mesajını gönderdi. (DHA)

İlgili Haberler
Sahneden düşen Kibariye hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi çarptı
Kibariye'nin çarpıcı Seda Sayan itirafı şaşkınlık yaratttı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti Ekonomi
Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçti
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi Spor
Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!.. Güncel
Erdoğan: Herkesi tehdit eden dikta heveslisi bir zihniyeti seçmeyin!..
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu Magazin
2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk 10 finalist belli oldu
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı Dünya
Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı Ekonomi
Depremde zarar gören Afşin-Elbistan santrali elektrik üretimine başladı
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması Spor
Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması