Kibariye ve Buika’dan tarihi konser! Sevdam Ağlıyor’u ilk kez canlı söylediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kibariye ve Buika’dan tarihi konser! Sevdam Ağlıyor’u ilk kez canlı söylediler

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika ile Türk Arabesk müziğinin kraliçesi Kibariye İstanbul’da 2 saat süren bir konser verdi. İkili dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Daha önce yapılması planlanan konser Buika'nın yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle ertelenmişti. Büyük heyecanla beklenen konser, dün gece Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

-002.webp

Grammy ödüllü şarkıcı Buika, "Seni seviyorum İstanbul" diyerek sahneye çıktı. Buika, sırasıyla 'Dolor de rumba', 'Las simples cosas', 'La falsa moneda' ve 'Yo me lo merezco'nun da şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı daha sonra sahneye Türk Arabesk müziğinin kraliçesini sahneye davet etti.

op.jpg

KONSER YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Buika ve Kibariye birlikte verdiği konser yaklaşık 2 saat sürdü. İkili, birlikte yayınladıkları "Sevdam Ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte söyledi. Kibariye, solo performansında ise 'Sil baştan', 'Gidemem' ve 'Kara Kış' şarkılarını seslendirdi.

Son Haberler
Nadide Sultan'dan yıllar sonra olay olacak itiraf! Anlattıkları dehşete düşürdü... Gözyaşlarını tutamadı
Nadide Sultan'dan yıllar sonra olay olacak itiraf! Anlattıkları dehşete düşürdü... Gözyaşlarını tutamadı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Kapadokya'da 2 turistin hayatını kaybettiği balon kazasında pilota hapis cezası
Kapadokya'da 2 turistin hayatını kaybettiği balon kazasında pilota hapis cezası
Fenerbahçe ve Gaizantep FK’nın 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Gaizantep FK’nın 11’leri belli oldu