Kibariye ve Buika’dan tarihi konser! Sevdam Ağlıyor’u ilk kez canlı söylediler

Daha önce yapılması planlanan konser Buika'nın yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle ertelenmişti. Büyük heyecanla beklenen konser, dün gece Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Grammy ödüllü şarkıcı Buika, "Seni seviyorum İstanbul" diyerek sahneye çıktı. Buika, sırasıyla 'Dolor de rumba', 'Las simples cosas', 'La falsa moneda' ve 'Yo me lo merezco'nun da şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı daha sonra sahneye Türk Arabesk müziğinin kraliçesini sahneye davet etti.

KONSER YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Buika ve Kibariye birlikte verdiği konser yaklaşık 2 saat sürdü. İkili, birlikte yayınladıkları "Sevdam Ağlıyor" ile "No habra nadie en el mundo" parçasını ilk kez canlı olarak birlikte söyledi. Kibariye, solo performansında ise 'Sil baştan', 'Gidemem' ve 'Kara Kış' şarkılarını seslendirdi.