Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü (Yaşayan Tiyatro), Jean-Baptiste Poquelin (Molière)’in “Kibarlık Budalası” oyununu, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda seyircilere sundu.



Yaşayan Tiyatro’nun oyuncu kadrosunda Polen Su Tören, Kerem Çin, Buse Uysal, Doğancan Demir, Mustafa Gaffaroğlu, Ersin Dündar, Umut Erdem Koç, Erhan Parlak, İclal Bülbül, Mert Emre Yılmaz, Selenay Şahin, Berra Acar, Sıla Közleme, Sude Aktaş ve İrem Kazan yer aldı.



Molière’in “Kibarlık Budalası” adlı komedisi, zengin tüccar Bay Jourdain’in soylu olma çabasıyla kendini komik durumlara düşürmesini konu ediniyor. Gösteriş merakı ve sahte kibarlık arayışıyla çevresindekilerce kandırılan Jourdain, sonunda zenginliğin kibarlık getirmediğini, gerçek kibarlığın içten gelen bir erdem olduğunu anlıyor.