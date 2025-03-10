Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te vefat eden 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kazım Sezer düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Sezer için 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camii'nde tören düzenlendi

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sezer'in naaşı, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Son Haberler
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş