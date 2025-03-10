Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, kemik iliği kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti.
Sezer için 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camii'nde tören düzenlendi
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sezer'in naaşı, 5000 Evler Muharip Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Sezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.