Kıbrıs Gazisine gözyaşlarıyla veda

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır için Vezirköprü ilçesine bağlı Samukalan Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Burak Cantekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Gazi İbrahim Çakır'ın naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.