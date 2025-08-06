Kıbrıs Gazisine gözyaşlarıyla veda

Kaynak: İHA
Kıbrıs Gazisine gözyaşlarıyla veda

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Çakır için Vezirköprü ilçesine bağlı Samukalan Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Çavuş, Merkez Karakol Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Burak Cantekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından kıldırıldı. Namazın ardından Gazi İbrahim Çakır'ın naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

aw512174-01.jpg

aw512174-02.jpg

aw512174-03.jpg

Son Haberler
Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza
Fatih Terim'den büyük sürpriz! Yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza
Bıçak bileme faciası! Elini makineye kaptırdı
Bıçak bileme faciası! Elini makineye kaptırdı
Kaya çatlağında mahsur kaldı: İşçiler hemen yardıma koştu!
Kaya çatlağında mahsur kaldı: İşçiler hemen yardıma koştu!
Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!
Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!
9 takım eski teknik adamlarıyla yola devam ediyor
9 takım eski teknik adamlarıyla yola devam ediyor