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Kıbrıs Gazisi'ne son görev

Tokat'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmail Akkaş askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:01
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Kıbrıs Gazisi'ne son görev

Kıbrıs Gazisi'ne son görev
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İHA

Turhal ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmail Akkaş, geçirdiği kanser hastalığı sonucu evinde hayatını kaybetti. Akkaş’ın cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kesikbaş Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben cenaze namazına başta Tokat Valisi Numan Hatipoğlu olmak üzere il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası Akkaş’ın cenazesi tören mangasının omuzlarında taşındı. Gazi Akkaş'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, tabuta sarılı olan Türk bayrağını, gazinin kızı Sevda Akkaş'a takdim etti.

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