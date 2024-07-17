Kıbrıs Harekatı’nın sembolü Ayşe 50 yıl sonra ilk kez konuştu

Türkiye’nin 974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda anlaşmalardan sonuç çıkmayınca "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla harekatın ikinci aşaması başladı.

Parolada ismi geçen Ayşe’yi ve hikayesini herkes çok merak ediyor. Paroladaki Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, 19 yaşında ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nde öğrenciydi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe'nin, tatil için tek başına değil, güvenilir bir aileyle seyahat etmesi için dönemin Turizm Bakanı Orhan Birgit ile yaptığı sohbet, bir anda Cenevre-Ankara hattında Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası olduğu öğrenildi.

PAROLAYI ANLATTI

Prof. Dr. Ayata, "Ayşe tatile çıksın" parolasının burada nasıl oluşturulduğunu şöyle anlattı:

Babam, o sırada Turizm Bakanı Orhan Birgit'e 'Tatile giden tanıdık birileri varsa Ayşe'yi de onlarla birlikte gönder. Bu işler çok uzun sürecek' diyor. Birinci Harekat'tan sonra Kıbrıs'ta Türklerin bulunduğu yer son derece küçük, Girne, birazcık Girne'nin etrafındaki sıkışık bir alan… Yani o alanın içine sıkışmış olan bir Türk nüfusun orda yaşaması herhalde çok zor görünüyor. Yani tabii ki istenen, bir anlaşma sağlanmasıdır muhtemelen. Ama o anlaşma sağlanmadığı zaman da bir şekilde o askeri harekatın biraz daha genişletici bir şekilde yapılması mümkün olabilir diye düşünülüyor ve onun için de 'bir parola belirleyelim' diyorlar.

“BABAMDAN ECEVİT’E İŞARET”

Ben istihbaratçı olmadığım için tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen şöyle düşünüyorlar; Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor. Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için 'Ayşe tatile çıksın' diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekat hazırlığı yapılmaya başlansın.

PAROLA NASIL ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Ayata, "O günlerde Orhan Birgit'in kız kardeşi ve annesi de tatile gideceklermiş. Orhan amca da 'Ayşe de bir yere gitmek istiyormuş. Ayşe'yi de götürün' diyor. Ve babama müzakeredeyken 'Eğer izin verirsen Ayşe de onlarla tatile çıksın' diye mesaj gönderiyor. Babam fena halde telaşlanıyor. Müzakere devam ederken 'Ayşe tatile çıksın' lafı nereden çıktı diye. Orhan Birgit'ten bu haberi Profesör Haluk Ülvan getiriyor babama. 'Haluk nereden çıkarıyor? Ayşe'nin tatili sırası mı şimdi?' diyor. Fakat böylelikle heyetin içinde bir Ayşe'nin tatiliyle bu parolanın bağlantısı arasında bir bağ oluyor" diye konuştu.

“AYŞE TATİLE ÇIKSIN”

Prof. Dr. Ayata, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son gece, yani ikinci harekatın başlamasından önceki gece artık meydana çıkıyor ki yani müzakerelerin yürüyecek bir tarafı kalmıyor. Fakat şöyle bir şey var, taktik olarak da Türkiye'nin önceden bunu planlamış olmasını istemiyorlar, çünkü o da diplomatik açıdan ciddi bir sorun. Yani müzakereler devam ederken 'Türkiye harekata başladı' densin de istemiyorlar. Babam bu sefer Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kriptolu olarak 'Ayşe tatile çıksın' diye bir mesajı, Bülent Ecevit'e gerçekten gönderiyor.

BÜLENT ECEVİT AÇIKLAMIŞ

Konferans sonrasında Esenboğa Havalimanı'na, Bülent Ecevit ve bütün hükümet yetkilileri ile birlikte heyeti karşılamaya gittiklerini dile getiren Prof. Dr. Ayata, "Orhan Birgit, gazetecilikten gelmeydi ve gazetecilere bu parola olayını söylemiş. Birdenbire etrafımda bir hareketlilik yaşandı. Sonra da Bülent Ecevit, gazetecilere, 'Dışişleri Bakanımız Turan Güneş ile aramızda bir parola kararlaştırdık. Parola olarak kararlaştırdığımız Turan Güneş'in kızı Ayşe de burada' dedi. Beni gösterdi ve ben de o zaman adımın parola olduğunu öğrendim" şeklinde anlattı.

" BEN BU OLAYIN KAHRAMANI DEĞİLİM”

Ayşe Güneş Ayata, parolaya isminin verilmesi üzerine hayatında nelerin değiştiğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

Çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum bir konu hiç şüphe yok ki. Üstünden 50 yıl geçti. 50 yıl sonra bile hatırlanan bir sembol olması ve zaman zaman tekrarlanması, gazetelere çıkması, insanların gelip bana 'Tatile çıkan Ayşe siz misiniz?' diye sorması, bunların hepsi çok güzel, çok mutluluk ve gurur verici. Benim ismim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim. Bu olayın kahramanları, o zamanın başbakanı Bülent Ecevit, babam Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri ama ben değilim. Şehitler verdiğimiz önemli bir olay tabii ki ve benim onları sahiplenmem pek mümkün değil. O şerefin sahibi ben olamazdım, onun sahipleri belli.