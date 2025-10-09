KKTC’de 19 Ekim’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın rakibi ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) lideri Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu federasyon tezi ve diğer siyasi görüşleri tek tek çökmeye başladı. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son BM Genel Kurulu dahil dördüncü kez ard arda KKTC’nin tanınması çağrısı yapması, federasyon defterinin tamamen kapandığını vurgulaması, bilahare yaptığı açıklamalarda iki devletli çözüm konusunda “fikrimizin değişeceğini düşünenler varsa bundan vazgeçsinler” söylemiyle duruşunun hiçbir şekilde değişmeyeceğini bildirmesi, Erhürman’ın federasyon tezini ve ‘kazanırsam Türkiye’yi ikna ederim’ iddiasını tamamen yerle bir etti.

Erhürman, halihazırda KKTC siyasi tarihinde görülmemiş bir algı operasyonunu yönetirken, her fırsatta seçimi kazandığını söylemekte, daha da ileriye gidip cumhurbaşkanı seçilmiş gibi ilk 100 günde yapacaklarını anlatan bir basın toplantısı da düzenlemekte herhangi bir ahlaki sakınca görmemektedir. Erhürman’ın seçimi kazanmak için kılıktan kılığa girdiğini söylemem yanlış olmayacaktır. Kıbrıs’taki birçok medya kurumuna milyonlarca lira reklam/kampanya bütçesi aktarılırken, adeta yer gök Erhürman’ın seçim afişleri ile dolup taşmıştır. Emperyalist Batı’nın, Güney Kıbrıs’taki AKEL’in ve bazı Rum işadamlarının Erhürman’ın seçim kampanyasına destek verdikleri açıktır. Erhürman’ın federasyon tezi çökerken çeşitli gazetecilere verdiği röportajlarda da bu duruşundan çark ettiği çok nettir. Erhürman duayen gazeteci Yavuz Donat’la gerçekleştirdiği söyleşide Donat’ın “Siz federasyon mu öneriyorsunuz? Ajandanızda federasyon mu var? sorusuna “Ben federasyondan söz etmiyorum” cevabı verirken Genç Tv ekranlarında gazeteci Mustafa Alkan’ın programında ise Alkan’ın “Çözüm vaat ediyor musunuz?” sorusuna “Ben çözüm vaat etmiyorum” cevabı vererek kendi siyasi iflas bayrağını çekmiştir. Erhürman kendisinin ve CTP’nin öz tezi olan federasyondan uzaklaşırken, oy devşirme uğruna zaman zaman rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş gibi devletimize sahip çıkan görüşler ortaya koymakta hatta bazen da rakibi Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşlerini kopyalayabilmektedir.

Kısaca anlayacağınız Erhürman çöken federasyon enkazı altından, algı operasyonlarıyla, manipülasyon ve en çok becerdikleri demagojik söylemlerle kalkmaya, seçim kampanyasını yürütmeye çalışmaktadır. Para karşılığı yaptırdıkları anketlerle, yine para karşılığı mitinglerine doldurdukları vatandaş dahi olmayan insanlarla, ipi göğüslediklerini ilan edecek kadar siyasi etikten uzaklaşan Erhürman’a en doğru cevabı Kıbrıs Türk halkı 19 Ekim’de sandıkta verecektir. Kıbrıs Türk halkı iki devletli çözüme desteğini tekrarlayacak, her geçen gün artan bir şekilde bu siyasetini dünyaya kabul ettiren Cumhurbaşkanı Tatar’ı muhakkak bu göreve yeniden seçecektir. Kıbrıs Türk halkı Rum tarafının federasyon istemediğini yakın tarihte tecrübe etmiştir.2004’te Annan Planına Rumların hayır dediğini,2017’de Crans Montana’da anlaşmaya ramak kala, Türk tarafının tüm esnekliğine ve verilen tavizlere rağmen masayı terk etmesini unutmamıştır. Federasyonun azılı savunucuları Birleşik Kıbrısçı CTP’li 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yoldaşı AKEL’li Hristofiyas ile çözüme ulaşamazken, 4. Cumhurbaşkanı Teslimiyetçi Mustafa Akıncı da verdiği toprak tavizlerine ve garantörlüğü pazarlık konusu yapmasına rağmen Annan Planı’na evet diyen Anastasiadis’le anlaşamamış ve Kıbrıs Türkünün yılları heba edilmiştir. 60 yıla yakın nafile federasyon çabalarından sonra ilk kez onurlu bir siyaset ortaya koyan Cumhurbaşkanı Tatar’ın egemen eşitliğimize dayalı siyaseti Rum tarafını köşeye sıkıştırdı. 2023’te göreve gelen Hristodulidis’in en büyük korkusu KKTC’nin tanınmasıdır.Nasıl Erhürman seçimi kazanmak için her yolu mubah görüyorsa Hristodulidis de KKTC’nin tanınmasını engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Hristodulidis üyesi oldukları Avrupa Birliği’nin, ABD’nin, İsrail ve İngiltere’nin desteğiyle şımardıkça şımarmış ve çok tehlikeli bir yola girmiştir. ABD’nin Kıbrıs üzerindeki silah ambargosunu kaldırması sonrasında silahlanma Rum Yönetiminin ana hedefi olmuş, başta terör devleti İsrail olmak bölgemizdeki çeşitli ülkelerle şer ittifaklar kurmuş, askeri anlaşmalar yapmış, üslerini ABD, Fransa ve İsrail’in emrine vermiş ve adeta Güney Kıbrıs’ı bir barut fıçısı haline sokmuştur. Rum Yönetimi bu ülkelerle ortak düzenlediği askeri tatbikatlarda KKTC’yi ortadan kaldırmayı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi adadan çıkarmayı ve Kıbrıs Türklerini tamamen yok etmeyi hedeflemektedir ki halkımız bu tehlikeli gidişatı yakinen takip etmektedir. Rumla federasyon ve birleşme olmayacağı artık belirgin bir gerçektir. TBMM’nin ve Milli Güvenlik Kurulu’nun(MGK) iki devletli çözüm kararlarını geri çevirmek artık mümkün değildir. KKTC Cumhuriyet Meclisi de önümüzdeki günlerde federasyonu tamamen ortadan kaldıran iki devletli çözümü resmi devlet siyaseti yapan tarihi kararı almaya hazırlanmaktadır.7 Ekim günü Azerbaycan’ın Gebele şehrinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) 12.Zirvesi’ne gözlemci üye KKTC adına katılan Cumhurbaşkanı Tatar, üye Türk devletlerinin bir kez daha desteğini almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşmada “İki devletli adil çözüm konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını müşahede ediyorum” ifadesiyle ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Ankara, Şuşa ve Bişkek'in ardından şimdi de Gebele'de aralarında bulunmasının kendisini son derece bahtiyar ettiğini dile getirmesiyle mevcut iki devletli siyasete desteğini tekrarlamıştır. Anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ın ikinci döneminde tanınma yanında Kıbrıs Türk halkının önü açık ve aydınlıktır. Halkımız 19 Ekim’de büyük bir sorumluluk içerisinde devletim, egemenliğim ve anavatanım diyecek, Cumhurbaşkanı Tatar’ı 2. kez seçerek tüm dünyaya onurlu duruşunu ortaya koyacaktır.