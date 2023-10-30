Kıbrıs'ta Ebru Yaşar fırtınası. Cumhuriyet kutlaması ile hayran bıraktı

TV100’ün haberine göre, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki akşam Cumhuriyetin 100’ncü yıl kutlamaları kapsamında Kıbrıs’ta sahne aldı. Yaşar, geceye özel repertuarı ve sahne performansı ile tam not aldı.

2 bin 500 kişiye unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşatan başarılı sanatçı, sahneden inmeden tüm salonu ayağa kaldırıp 10’ncu yıl marşıyla konserini bitirdi.,

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Böyle bir tarihimiz olduğu için ve bugüne tanıklık ettiğimiz için çok mutluyum. Bu çok büyük bir onur. Cumhuriyet başka bir tanım, minnettarız. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnet ile anıyoruz” dedi.

Özel bir repertuar hazırladığını söyleyen Yaşar, "Kendi şarkılarımın dışında sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını okumayı da çok seviyorum. Her sahneme titizlik ve heyecanla çıkıyorum” dedi.

Yeni albüm müjdesini veren Ebru Yaşar, “8 ya da 10 şarkıdan oluşan bir albüm olacak” dedi. Son zamanlarda albüm yerine single tercih edildiği hatırlatılan Yaşar, “Ben albüm yapmayı seviyorum, bu duyguların unutulmasını istemiyorum. Her şarkıda bir şey bulsun istiyorum” şeklinde konuştu.