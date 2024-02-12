Kıbrıs’ta Ebru Yaşar rüzgarı esti. Hafızalara kazınacak bir konsere imza attı

Kaynak: tv100
Kıbrıs’ta Ebru Yaşar rüzgarı esti. Hafızalara kazınacak bir konsere imza attı
Türk müziğinin ünlü seslerinden Ebru Yaşar, yavru vatan Kıbrıs'ta Merit Park Hotel’de sevenleriyle buluştu. Başarılı sanatçı, repertuarı ve performansıyla yine hafızalara kazınacak bir konsere imza attı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, Kıbrıs'ı çok sevdiğini, burada olmaktan çok mutluluk duyduğunu belirtirken, “Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" diye konuştu.

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‘YOKSUN’ TEKLİSİ ZİRVEDE

Çıktığı günden itibaren tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen ve aynı zamanda dünya müzik dinleme listesine giren Siyam ile düet yaptığı Ebru Yaşar, yeni teklisi ‘Yoksun’un hikayesini hikayesi hakkında konuştu.

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Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen sevenlerine sürpriz yapan Yaşar, “Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini. Ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" diye konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfiede değinen Ebru Yaşar, Sefo ile havalimanında karşılaştıklarını, beraber bir şeyler yediklerini ve aralarında şakalaştıklarını belirtirken, “Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir" dedi.

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