Kıbrıs’ta Rumlarla federasyon olmaz!

14 Ağustos 1974 Mutlu Barış Harekatının 2. safhasında Eokacı Rum katiller tarafından hunharca katledilen kardeşlerimiz Atlılar, Muratağa ve Sandallar’da, Taşkent’te düzenlenen törenlerle anıldılar. Hapolat’ta şehit düşen 15 Mehmetçiğimiz anıldı. GaziMağusa ve Lefke’nin kurtuluşu da coşkuyla kutlandı. Bugün adanın kuzeyinde özgür ve güven içerisinde yaşam sürdürüyor ve egemen devlet çatısı altında yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Rum-Yunan ikilisinin adanın tamamını Elenleştirme hedefi ve bu amaçla yaptıkları şer planlar devrededir. Rum tarafının son dönemdeki ırkçı, Kıbrıs Türk halkına adada yaşam hakkı tanımayan düşmanca siyaseti de sürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Khan’ın Ercan Havalimanı üzerinden adaya giriş yaparak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirildi. Rum hükümetinin yanı sıra Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu Ulusal Kıbrıs Federasyonu da İngiliz hükümetine mektup göndererek Khan’ın görevden alınmasını talep etti.

Kendisine gösterilen tepkinin ardından Khan, Türkiye Ticaret Elçisi görevinden istifa etti.Khan, Başbakan’a sunduğu istifa mektubunda, “Bu ülke için en iyi ticaret anlaşmalarını sağlamak adına hükümetin yürüttüğü çalışmalara gölge düşürmemek için görevden ayrılmayı en doğru adım gördüm” ifadesini kullandı. BBC’ye yaptığı açıklamada ise ziyaretin tamamen kişisel amaçlarla gerçekleştiğini, yeğenini görmek ve bir akademik kurumdan fahri doktora almak için KKTC’de bulunduğunu söyledi. Ziyaretin ticaret elçiliği göreviyle bağlantılı olmadığını vurgulayan Khan, bugüne kadar yirmiye yakın İngiliz parlamenterin kuzeyi ziyaret ettiğini ancak benzer tepkilerle karşılaşmadığını hatırlattı. KKTC’de bulunan akrabalarını da ziyaret eden Türk dostu Khan maalesef İngiliz faşizmine yenik düştü… İngiltere bir kez daha demokrasi ve insan haklarında sınıfta kaldı. Daha önce onlarca Birleşik Krallık milletvekili ve bakanların Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmiş olmasını İngiliz Başbakan Starmer dikkate almadı.. Garantör Birleşik Krallık hükümeti, Khan’ın KKTC ziyaretine demokratik olmayan ve çağdışı bir tepki koydu, insan haklarını çiğnedi; Rumdan yana taraf olduğunu bir kez daha gösterdi.

Khan’a gösterilen tavra karşı KKTC makamlarından ve vatandaşlarından tepkiler sürerken, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkına hayat tanımayan düşmanca ırkçılık faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Fenerbahça Chobani Stadı’nda yer alan “Come to North Cyprus” reklamı Rumları kudurttu!Rum faşist ELAM partisi Milletvekili Evgenios Chamboullas, “KKTC” reklamlarını UEFA’ya şikayet etti. Açıklama yapan Chamboullas, “Bu kabul edilemez ve kışkırtıcı. Kınıyorum” dedi. Maç sırasında defalarca "Kuzey Kıbrıs’a gelin" reklamının yayınlanmasını hazmedemeyen faşist Rum vekil Chamboullas, "Bu basit bir spor reklamı değil. Sahte devletin statüsü yükseltiliyor. Bu tür kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmesine izin vermeyeceğiz." ifadesiyle ırkçı söylemlerine bir yenisini ekledi. UEFA'ya bir mektup hazırladığını söyleyen Chamboullas, "Avrupa stadyumlarında bir daha benzer provokasyonlar görmememiz için acilen önlem alınmasını talep ediyorum." dedi. Sosyal medyada da "Kıbrıs Yunan’dır, satılık değil." yorumları yapıldı.KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Öztürkler ve Dışişleri Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla Rum Yönetimi ve İngiliz Hükümeti’ne karşı gerekli tepkiyi koydular.Bu iki olayla ilgili İngiltere’de faaliyette bulunan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin (CTCA-UK) haksızlıklar karşısında gerekli tepkiyi gösterememesi beni üzdü. Lobicilikte sınıfta kaldığımız ortadadır. İngiltere’deki Türk dernekleri Rum lobilerine karşı daha etkin olmanın yollarını muhakkak aramalı ve bulmalıdır.. Dernekler, yanında Anavatan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da devreye girmeli İngiliz Hükümeti nezdinde girişimlerde bulunarak dostumuz Khan’ın görevine iadesini sağlamalı. UEFA’ya yazılacak mektuplarla da Rum faşistlerin Chobani stadındaki reklamlar üzerinden siyaset yaptığı muhakkak anlatılmalıdır. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkının dış dünya ile diyalog ve temas kurmasını engellemeyi sürdürürken görünürlülüğünü de engellemeye çalışmaktadır. Rum-Yunan ikilisinin KKTC tanınacak diye ödü kopmaktadır. Diyalog ve dış temas konusunda sürekli açıklamalarda bulunan, dışa açılmamız gerektiğine dikkat çeken CTP Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın, Khan’a yapılan haksız saldırılara karşı tek bir söz dahi söylememesi, adeta sinmesi, susması, Erhürman’ın ne kadar ciddiyetsiz, samimiyetsiz,haklarımızı korumaktan uzak olduğunu göstermeye yeter. Erhürman’ı Rum tezlerinin KKTC acentası, AKEL işbirlikçisi diye nitelemekle ne kadar da haklı bir eleştiri yaptığım yerinde değil midir? KKTC’yi açık hava hapishanesi diye karalayan ve bu memleketi çocuklarımıza bu durumda bırakamayız diye mizansen yazan Erhürman’ın boş konuştuğu,oy kapmak için demagoji yaptığı net değil midir? Erhürman, Kıbrıs Türk halkına adada yaşam hakkı tanımayan ırkçı Rumlarla nasıl federasyon kuracak; nasıl birleşecektir?Kıbrıs Türk halkı yeni bir maceraya geçit vermeyecek devletimize, egemenliğimize ve Tatar’a sahip çıkacaktır.