Kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı

İzmir’de kick boksla uğraştığı öğrenilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü, esnafa yumruklu saldırıda bulundu. Yumruk yiyen esnaf ayağa kalkmakta güçlük çekti. Saldırıyı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Kick boksçu zabıta müdüründen esnafa yumruklu saldırı

İzmir'deki olay Dikili ilçesinde meydana geldi.Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Ahbulut Caddesi’nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Zabıta ekipleri, gündüz saatlerinde denetlediği kafeteryaya yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarıda bulundu. Sandalyeleri yoldan çeken esnaf daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü B.D. ile karşılaştı. İşletme sahibi S.G., zabıta müdürü B.D.’ye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren esnafın üzerine yürüyen zabıta müdürü B.D., aniden esnafın yüzüne yumruk attı.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen olay ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde B.D.’nin işletme sahibinin üzerine yürümesi ve yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı. Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan esnafın ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği anlar yer aldı. Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü B.D.’nin uzun yıllardır kick boks sporuyla uğraştığı öğrenildi.

yumruk3333.jpg

foto23.jpg

esnaf44455.jpg

kickbokkoko44.jpg

bokserararu.jpg

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Vefaspor'da yeni dönem Spor
Vefaspor'da yeni dönem
Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu Magazin
Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin Güncel
Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler Güncel
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı Güncel
Ayıya 'gel ula gel' diye seslendi. Korkan ayı ormana daldı
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken Teknoloji - Otomotiv
İnsanlık için yeni bir çağ açacak buluş. Oda sıcaklığında çalışan süperiletken