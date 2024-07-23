Kıdem tazminatında kritik detay ortaya çıktı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bir çalışanın kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alamaması, milyonlarca vatandaşın iş değiştirmesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak, son yıllarda İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, belirli şartları sağlayan işçiler istifa ettiklerinde de kıdem tazminatını alabiliyor.

İş Kanunu'na göre, aynı işyerinde bir yıl ve daha fazla süreyle çalışan herkes kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu yasal güvence sayesinde, işten çıkarılan çalışanlar geçici bir süre için maddi destek sağlarken, uzun süreli çalışanlar ek ikramiye ve ödüllerle de teşvik edilmektedir.

Ancak, işten kendi rızasıyla ayrılan çalışanlar için kıdem tazminatı ödenmiyor olması, cazip iş tekliflerine rağmen mevcut işyerlerinde kalmayı tercih etmelerine neden oluyor. Kıdem tazminatını kaybetmemek için iş değişikliklerini erteleyen çalışanları etkileyen bu durum, yakın dönemde İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yeniden ele alındı.

BU ŞEKİLDE İSTİFA EDENLER TAZMİNATINI ALABİLECEK

Örneğin, 5 yıl süresince aynı işyerinde çalışan bir kişi, 5. yılında işten çıkarıldığında, son maaşının brütü üzerinden 5 katı kadar kıdem tazminatı alabilir. Bu tazminat, bazı durumlarda önemli bir maddi destek sunabilir. Ancak, istifa ederek işten ayrılmak isteyenler, işverenin kıdem tazminatı ödememe hakkını kullanabileceği durumlarla karşılaşabilirler.

Son dönemde yapılan İş Kanunu değişiklikleri, eski ihlallerde dahi çalışanın kıdem tazminatından eksiksiz faydalanabilme hakkını koruyor. Eğer bir işçi, çalışma hayatı boyunca aşağıdaki durumlara maruz kaldıysa, mevcut iş yerinden ayrılarak kıdem tazminatını tam olarak alma hakkına sahip oluyor.

İşte o şartlar:

- Maaşınız düzenli olarak ödenmiyorsa

- Fazla mesai ücretleriniz gecikmeli veya eksik ödeniyorsa

- İşyerinde üst düzey bir kişinin mobbingine maruz kalıyorsanız

- Maaşınızın bir kısmı hesabınıza, diğer kısmı ise (prim adı altında) elden veriliyorsa

- Yıllık izin veya resmi tatiller gibi izin haklarınız kullanılmıyorsa

SAĞLIK RAPORU İLE İŞTEN AYRILANLAR DA TAZMİNAT ALABİLİR

Bu durumların yanı sıra, sağlık raporu ile işten ayrılan çalışanlar da kıdem tazminatı hakkından yararlanabilir. Örneğin, doktor raporuyla belirlenen bir kulak rahatsızlığı nedeniyle gürültülü ortamlardan kaçınması gereken bir çalışan, raporu ibraz ederek çalıştığı işten kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkına sahip olabilir.