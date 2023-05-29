Kiev büyük bombardıman altında. Rusya büyük taarruz başlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus ordusunca hava saldırısının düzenlendiği, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından 40'tan fazla hedefin havada imha edildiği bildirildi.

Kiev büyük bombardıman altında. Rusya büyük taarruz başlattı

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik tekrar hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sabah erken saatlerde Kiev'e doğru Rus kuvvetlerince füze ve insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, sadece mayısta başkente 15 kez hava saldırısının düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kiev'e saldırı yapılan 40'tan fazla hedefin Ukrayna hava savunma güçlerince tespit edildiği ve havada imha edildiği aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, havada imha edilen bazı füze parçalarının çeşitli semtlerde sivil altyapıya isabet etmesi sonucu hasar oluştuğunu duyurdu.

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova da bölgedeki son gelişmeleri sosyal medya hesabından aktardı.

Khalilova, “Rus güçleri Kyive saldırıyor. Ukrayna hava savunma sistemleri çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna genelinde kapsamlı roket saldırısı gerçekleştirdiğini dile getiren Khalilova, “Kyiv, Ternopil, Çernihiv ve Ukrayna’nın batı bölgeleri ateş altında.” dedi.

Kyiv belediye başkanı Kliçko ise düşürülen roketi böyle görüntüledi.

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