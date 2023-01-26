Aynı gün taburcu olunuyor. Kıl dönmesinde mucize ameliyat

İHA’nın haberine göre; Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli’nin gerçekleştirmiş olduğu, kapalı kıl dönmesi ameliyatı ile hastalar saatler içinde taburcu edilirken normal yaşama da hızla dönüş yapabiliyorlar.

Yapmış olduğu kapalı kıl dönmesi ameliyatı hakkında bilgiler veren Dr. Sami Cebelli şunları ifade etti:

“Uzun süre iş gücü kayıpları ve günlük yaşamda kısıtlamalar oluşturan açık ameliyatlar yerine kapalı yöntem kıl dönmesi ameliyatı ile hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz ve normal yaşantılarına dönme sürelerini hızlandırıyoruz”

KAPALI KIL DÖNMESİ AMELİYATI İLE AYNI GÜN TABURCU

Lokal anestezi altında lazer ya da fenol yöntemi kullanılarak kapalı şekilde yapılan ameliyat ile hastaların iyileşme süresini en aza indiren, normal yaşantıya hızla döndüren bu ameliyat hakkında bilgi veren Uzmanı Op. Dr. Cebelli şunları belirtti:

“Kıl dönmesi (Pilonidal sinüs) tedavisinde büyük kesiler, uzun süre iş gücü kayıpları ve günlük yaşamda kısıtlamalar oluşturan ameliyatlar yerine kıl dönmesi hastalığı ne kadar ilerlemiş olursa olsun (Nüks gibi durumlar dahil) lokal anestezi altında Lazer yada Fenol yöntemi kullanılarak günübirlik yapılabilen bir ameliyattır. Biz de hastalarımıza bu işlemi hızlı iyileşme süreci olduğu büyük kesikler olmadan kapalı yöntem ile gerçekleştirildiği, insanların günlerce hastanesinde yatmaktan ziyade aynı gün taburcu edilebildiği ve iyileşme sürecinin diğer yöntemlere göre çok daha hızlı olduğu için insanlara günlük yaşamlarda kısıtlamalar olmadığı için öneriyoruz. Hastanemizde de bu işlemleri başarıyla yürütmekteyiz”