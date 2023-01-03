﻿Kılçdaroğlu'nun Türkmenlere ilgisi anlamlı

Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da Yörük Türkmenlerle bir araya geliyor. Ev sahibi de CHP. Habere göre; K. Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen temsilcilerinin taleplerini dinlemiş.

Türkmenlere ilgi sınır ötesine de geçiyor. Toplantıya, Irak Türkmenleri Antalya'daki kuruluşu Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği başkan ve üyeleri de davet edilmiş.

Dernek başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Irak Türkmenlerinin uzun yıllar haksızlığa, katliama uğradığını, insan hakları ihlâline maruz kaldığını hatırlatmış.

Daha önce CHP'den bir heyet, Kasım 2014 ve Eylül 2021 Kerkük'ü ziyaret etmiş, Türkmen yetkilileri ve halkla görüşmüş.

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Türkmenlere ilgili daha fazla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri anlamlı: "İktidara geldiğimizde Irak ve Suriye Türkmenleri ile ilgili daha aktif bir politika yürüteceğiz."

Irak ve Suriye'de Türklerin varlığı Türkiye'nin selameti için de hayatî önemde.

Irak Türkleri de Suriye Türkleri de Turan'ın bir parçasıdır.

Ne yazık ki, "1944 Irkçılık ve Turancılık Davası", Turan'ı ertelemiştir.

3 Mayıs 1944 Turancılar için meş'ûm gündür. Bu tarihte Turancılar mahkemeye çıkarılmışlar, tutuklanmışlardır.

Siz İsmet İnönü'nün, CHP'nin başında olduğu hâlde, "Cumhurbaşkanı" sıfatıyla partiler arası "arabulucu" rolünü üstlendiği 12 Temmuz 1947 Beyannamesi'ni bilirsiniz ama, "Turan"a kapıyı kapatan 19 Mayıs 1944 konuşmasını bilmezsiniz. Sözleri çok ağırdır:

"Turancılar, Türk milletini bütün komşularıyla onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsım bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz, bu kadar vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız! (…) Turancılar, Türk milletini bütün komşularıyla onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsım bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz, bu kadar vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız!"

İsmet İnönü'nün tavrında Sovyetler Birliği diktatörü Stalin'in bize musallat olmasının elbette rolü var. İnönü'nün bu konuşmasını fırsat bilen Moskova güdümlü Türkiye Komünist Partisi ve türevleri, Turancılığı "öcü" göstermek için ne gerekiyorsa yaptılar. Silaha bile sarıldılar. (12 Eylül 1980 öncesi)

Kemal Kılıçdaroğlu "helâlleşme" kapısını açınca, 5 Ekim 2022 tarihli yazımda "Helâlleşme sırası Turancılarda mı?" diye sormuştum.

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştum. "Toplumun her kesimiyle oturup acılarımız, tatlılarımız ne varsa herkesle oturup konuşmamız lâzım, helâlleşmemiz lâzım." dedi. ("Turancılarla da helâlleşeceğim", 28 Kasım 2022)

"Türk ülkelerine de gidecek misiniz?" mealindeki soruma, "Çok gitmek istedim. Türk cumhuriyetlerindeki gazetecilerle oturdum, özel sohbetler yaptım, toplantılar yaptım. Büyükelçileri özellikle çağırdım, akşam yemeği verdim..." cevabını verdi.

Sonra yazılmamak kaydıyla bir cümle daha kurdu. Neden Türk ülkelerine gitmediğini açıklayan bir cümle. İleride yazarım.

CHP'nin geçmişine baktığımızda inişler çıkışlar görürüz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı bir yol takip ettiğini söyleyebiliriz. Yine hatırlatayım, CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit de Sovyetlerin dağılmasından sonra yönünü Türk dünyasına çevirmiş, Turancılığa kapı açmıştı. (25 Aralık 1991'de TBMM'de yaptığı konuşmasını okuyabilirsiniz.)

Ülkeleri farklı da olsa Tük milleti bir bütündür.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkmenlere ilgisi anlamlı.