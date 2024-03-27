Kılıçdaroğlu 200 bin liralık tazminat davasını kazandı

Sosyal medyada CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri dolayısı ile Jahrein hakkında açılan dava bugün Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Davaya hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Ahmet Sonuç (Jahrein)’un avukatları katıldı.

“FARKLI TARİHLERDE SÜREKLİ KÜFÜR..”

Dava açan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Uğur Çelik, Jahrein’in sosyal medyada Kılıçdaroğlu hakkında farklı tarihlerde sürekli olarak küfür kapsamında olan paylaşımlar yaptığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, davalı Jahrein’in, müvekkili Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı tarihlerde ve şekillerde hakaretler ettiğini söyleyerek bunu sürekli hale getirdiğini ve bu sebeple manevi tazminatın tümden kabul edilmesini istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA"

Davalı Jahrein’in avukatı ise Kılıçdaroğlu'nun siyasetçi olduğunu, müvekkili olan Jahrein’in açıklamalarının eleştiri kaspamında olduğunu, açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söyleyerek davanın reddedilmesini hakimden talep etti.

MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme dava dosyasının incelendiğini ve araştırılacak bir husus kalmadığını, davanın 'kısmen' kabulüne karar vererek, sosyal medyada Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'un, CHP eski Genel Kemal Kılıçdaroğlu'na, 4 Temmuz 2023'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"JAHREIN'DEN HESAP SORMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kararın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz... 04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 TL tazminat kazandık" sözlerini kullandı.

JAHREİN'DEN AÇIKLAMA

Dava sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Jahrein Kılıçdaroğlu’nun kendisine açtığı davanın 600 bin liralık olduğunu ve 200 bin lira kazandığını belirtti. Açıklamasının devamında istinafa gideceğini ve 200 bin lirayı geri alacağını açıkladı.