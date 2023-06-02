Kılıçdaroğlu 28'inci dönem milletvekilleri ile toplantı yaptı

Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde 28'inci dönem milletvekilleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu 28'inci dönem milletvekilleri ile toplantı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev alacak CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Kılıçdaroğlu ile birlikte Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay da katıldı.

CHP'den yeni dönemde Meclis'e 169 milletvekili girerken, bunlardan 62'sinin ilk kez vekil sıralarında yer alacağı belirtildi.

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PM TOPLANTISI YARIN

Kılıçdaroğlu yarın da saat 10.00'da başlayacak CHP Parti Meclisi’ne (PM) başkanlık edecek. Toplantıda seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay konularının masaya yatırılacağı belirtiliyor.

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