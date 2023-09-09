Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100’üncü yıl etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

KAYNAK: İHA
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

İHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100’üncü yılı etkinlikleri nedeniyle parti heyetiyle beraber Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı.

Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıçdaroğlu, beraberinde parti heyetiyle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, sayın genel başkanım. İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yıkıldığı bu tarihi dünde 100'ncü yılını kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız.

İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor.

Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturmak bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Sayın genel başkanım, bugün 2 büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü.

Huzurunuzda 23 Ekim 1923 günü partimizin kuruluş dilekçesini imzalayan Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nu, İstanbul Mebusu Dr Refik Saydam'ı, İzmir Mebusu Celal Bayar'ı, Erzurum Mebusu Münir Hüsrev Göle'yi, Tekirdağ Mebusu Cemil Uybadın'ı, Konya Mebusu Kazım Hüsnü'yü, İzmit Mebusu Saffet Arıkan'ı, Diyarbakır Mebusu Zülfü Tiğral'i, partimizin katibi umumisi Recep Peker'i ve 2'nci genel başkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum.

Aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Parti'lileri rahmetle anıyorum."

Kılıçdaroğlu, daha sonra İsmet İnönü anıtına çelenk bırakarak burada da saygı duruşundu bulundu.

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