Kılıçdaroğlu Beşli Çete davasını kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beşli Çete eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından açılan davayı kazandığı duyuruldu.

Kılıçdaroğlu Beşli Çete davasını kazandı

Editör: Fatma Demirkaya

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim sürecinde yaptığı ‘Beşli Çete' eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından açılan davanın duruşması bugün görüldü.

Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Mehmet Cengiz ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun “Beşli Çete” ifadesi nedeniyle Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL'lik tazminat istemiyle açılan tazminat davasında karar çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davayı kazandıklarını duyurdu.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Beşli Çete" eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ₺ istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık.

İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti..

Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz..."

Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çete" olarak nitelendirdiği Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol şirketleri aldıkları kamu ihaleleriyle biliniyor.

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