Kılıçdaroğlu CHP’den kimlerin gönderileceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Marmara Bölge Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, partisinin kurultayda atacağı adımları anlattı.

Kılıçdaroğlu, delege sisteminin kaldırılacağını belirterek "Gelsinler üyeler seçsinler" dedi.

CHP lideri fermuar sisteminde geçileceğini belirterek, "Bana göre cinsiyet kotası yüzde 50 olmalı" ifadelerini kullandı.

"PARTİYİ TARTIŞTIRANI PARTİDEN AYIRACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, kongre döneminde tartışmaların normal olduğunu belirtti ve "Kongre biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak zorundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlar tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Çok açık çok net söylüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Halk CHP'li belediyelerin olduğu yerlere gelmek isterler. AK Parti'nin çektiği reklam filmleri de hep CHP'li belediyelerden çekilmiştir.

Bir iktidarın aslolan ahlaki ve siyasi meşrutiyetinin olmasıdır. Örneğin seçimleri kazanmak için sahte videolar hazırlıyorsa o iktidarın ahlaki ve siyasi meşrutiyeti olmaz.

Acı bir olay daha var yargı sisteminin çökmesi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yargı sisteminin çöktüğünü görüyorsuz. İstanbul'da görevli bir savcı örnekler vererek çürümeyi anlatıyor. Uyuşturucu baronlarının nasıl çıkarıldığını, altın kaçakçılarını bir savcı yazdığı dilekçeyle anlatıyor. Salı günü bunun detaylarını anlatacağım."

“TÜZÜK KURULTAYI YAPACAĞIZ”

"Devlette çürüme var bunu çözmemiz lazım.

Sistem neden yozlaştı.

Her istediğini yaptı, hangi sorunu çözdü? 21 yılda Türkiye'nin hangi sorununu çözdü.

Şu söyleniyor: Borcum var ama onu ödemek için borç almak zorundayım. Geldiğimiz nokta bu.

Partide yenilenmeyi sağlayan, kurultaydan hemen sonra tüzük kurultayı yapacağız. Partinin aksayan tüm yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacağız. Cinsiyet kotası belirleyerek yüzde elli kadın yüzde elli erkek olarak yapacağız.

Merkez yönetim kurulunun üye kabulüne sınır getireceğiz.

Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz.

Mahalle temsilciliklerinde bir kadın bir erkek olacak. Evlere girmemiz gerek.

Güçlü bir genel sekreterlik mekanizması olacak.

Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşecek.

Delege sistemini kaldıracağız.

Düzenli aidat ödeyenler vekillerini seçecek. Ön seçim istiyorsanız düzenli aidat ödeyenler gelsin seçsin

Oyunu en fazla artıran il, parti meclisinde yer alacak.

Yüklendiğimiz sorunların ne kadar ağır olduğunu ve sorunlardan ancak CHP'nin çıkacarağını ifade ettik. Belediye başkanlarımız bütün engellere rağmen başarıya imza attı. Bizlerin yüklendiği tarihi sorumluluk çok fazla."

CHP’DEN KİMLERİN GÖNDERİLECEĞİNİ AÇIKLADI

"Farklı görüşler ortaya atılabilir, güzel. Ama kongre biter seçimler biter el ele omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım."